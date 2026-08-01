Cagnolino smarrito recuperato dalla Polizia locale e restituito al proprietario

MANTOVA – Nella mattinata di ieri 31 luglio, due agenti della Polizia Locale di Mantova, durante uno dei tanti controlli del territorio predisposti dal Comandante, notavano un cagnolino che vagava disorientato nei pressi della rotatoria di via Parma/via Donati. Veniva spontaneo agli agenti pensare al solito abbandono del periodo estivo. Il cane, un barboncino con il mantello di colore marrone, veniva recuperato e portato presso il Comando di Viale Fiume per gli accertamenti del caso.

Il lettore di microchip, di cui la Polizia Locale è dotata, permetteva di risalire al proprietario, che veniva contattato immediatamente. L’uomo, in preda al panico, avuto notizia del ritrovamento, tirava un sospiro di sollievo. Il cagnolino gli era scappato dal cancello della propria abitazione dove era custodito. Il proprietario, una volta accortosi dell’assenza del cane si metteva immediatamente alla sua ricerca. L’uomo, residente nella zona del ritrovamento, poteva così riabbracciare il proprio cagnolino e ringraziare gli agenti del Comando di viale Fiume.