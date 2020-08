La street art protagonista a Cinecity

MANTOVA Proseguono a Cinecity i documentari firmati RS Productions, che ogni settimana, il lunedì e il martedì alle ore 21, celebrano grandi culture e passioni, svelandone tantissime curiosità. Questa volta l’appuntamento è con la street art milanese in BORN IN THE STREET, un’indagine sul fenomeno della street art come corrente culturale nazionale che, per le caratteristiche specifiche di ogni città, ha assunto in ogni area urbana connotazioni e sviluppi differenti. A partire dalla città di Milano, il documentario racconterà come il concetto di graffiti e murales sia cambiato e di come quest’arte abbia contribuito alla riqualificazione delle aree urbane periferiche, così come degli spazi pubblici, restituiti alla città come luoghi nei quali oggi si svolgono attività culturali e ricreative.

L’appuntamento della prossima settimana sarà con BARMAN & BARTENDERS, un documentario che porta a conoscere i retroscena di questa affascinante professione.

Prezzo intero 6€, prezzo ridotto 5€. Informazioni e prenotazioni allo 0376.340740 o su www.cineview.it.