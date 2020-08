100 anni della nonna mantovana Bice Vincenzi, festeggiata da tutta la famiglia

MANTOVA Bice Vincenzi in Mangoni, nata il 29 agosto 1920, scampata sotto le bombe della stazione e del cavalcavia nella seconda guerra mondiale, ha festeggiato 100 anni nella sua casa in città insieme ai due figli Laura e Graziano, i nipoti Stefano, Domiziana, Giada e Luca e i pronipoti Giacomo, Virginia, Emma, Vittoria e l’ultimo arrivato Alessandro, e alla nuora Lorenza e il genero Giancarlo. La neo centenaria mantovana Bice aveva tre fratelli e cinque sorelle (una sola ancora in vita), tanti dunque gli altri nipoti e parenti che si sono uniti agli auguri di buon compleanno.