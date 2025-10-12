Basket Serie B Interregionale – A Gorizia l’Amica Chips si arrende solo all’overtime (86-81)

GORIZIA Batticuore al PalaBigot di Gorizia, dove gli Amica Chips Stings hanno sfiorato l’impresa, poi sconfitti 86-81 all’overtime dalla Dinamo Gorizia nella terza giornata di Serie B Interregionale.Una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo possesso, che lascia rammarico ma anche tanta consapevolezza nei ragazzi di coach Pablo Romero, autori di una prova di grande carattere e determinazione. Dopo un avvio complicato (26-19 il parziale del primo quarto) e un primo tempo chiuso sotto di otto lunghezze, i biancorossi hanno saputo reagire con forza nel terzo periodo (25-20), riaprendo la gara grazie a una difesa aggressiva e ad un attacco più fluido. Nell’ultimo quarto gli Stings hanno spinto con intensità, trovando il pareggio nei minuti finali e avendo anche la palla del sorpasso a dieci secondi dalla sirena, senza però riuscire a concretizzare. Nel supplementare, Gorizia ha fatto valere esperienza e profondità, ma i virgiliani sono rimasti in partita fino al 79 pari, prima di cedere solo nel finale. Prestazione convincente e ricca di segnali positivi per un gruppo che ha lottato su ogni pallone. Sugli scudi capitan Christian Boudet, miglior realizzatore con 21 punti, seguito dalla giovane promessa Thiago Aguirrezabala con 19 e da Patrizio Verri, autore di 17 punti e di una nuova prova da grande leader. Gli Amica Chips Stings Mantova torneranno in campo sabato prossimo alle ore 18 alla Tea Arena di Curtatone, dove affronteranno il Basket Reggio Emilia: sarà l’occasione per tornare a vincere e per ritrovare il calore del pubblico biancorosso.