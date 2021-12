Mercatini di Natale per 45mila euro

MANTOVA Niente concertone e niente fuochi, ma l’impegno dell’amministrazione per il Natale dei mantovani comunque non è stato dappoco in termini di investimento. L’amministrazione di via Roma ha infatti mantenuto l’impegno di ornare le vie della città con luminarie anche nei quartieri periferici normalmente al buio, e assicurando il consueto mercatino di Natale.

Questo, benché da anni ormai delocalizzato in piazza Virgiliana, anziché nelle vie centrali, ha comportato una spesa di 45mila euro. Il Comune ha infatti aderito alla proposta di 46100 Live confermando le iniziative presentate nell’ambito del progetto “Winter Village 2021” insieme con il trenino turistico, oltre al villaggio natalizio in piazza Virgiliana: tutti eventi che, avendo come finalità “il beneficio sociale ed economico della città e il sostegno alle attività commerciali”, rispondono ai requisiti che il parere della sezione regionale della Corte dei Conti afferma, in quanto rientranti fra i compiti istituzionali propri dei Comuni, così come si legge nelle motivazioni della determina dirigenziale.

Critiche e censure non mancano mai, e non solo da parte degli operatori. Persino sugli addobbi natalizi sono pervenute segnalazioni, a cominciare dall’albero natalizio collocato nel centro della rotatoria di piazza Martiri di Belfiore, vistosamente piegato ieri dal vento persistente.