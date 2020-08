Chiuso il Festival artisti di strada

MANTOVA Siamo così giunti al traguardo di questa prima edizione Festival Artisti di Strada Mantova Estate organizzata dall’Associazione Comunali con il patrocinio e il contributo del Comune di Mantova. Una manifestazione che ha richiamato la partecipazione straordinaria di un pubblico eterogeneo e che ha avuto, soprattutto, il merito di portare il teatro tra la gente trasformando la città in un piccolo ma non meno importante palcoscenico all’aperto. Di scena l’artista Laura Galli con lo spettacolo di marionette ” Duetto della morte allegra ” . Originaria di Ancona allieva dell’ Accademia delle Belle Arti di Macerata. Esperienze nel settore del sociale, ha partecipato a laboratori artistici con persone che vivono un disagio sociale. Il suo interesse è rivolto anche al campo delle arti terapie e ha frequentato l’Università della Mursia. La sua testimonianza ci dice come è arrivata a questo tipo di esperienza e quali sono state le sue scelte artistiche. Nella sua vita ha acquisito tecniche di arte plastica come strumento terapeutico nel lavoro di assistenza ai disabili per persone affette da una forma di autismo leggero. Un’esperienza sociale unita a quella artistica. Utilizza i burattini come strumento terapeutico. Ha girato il mondo e dopo aver frequentato la Scuola di teatro di Granada mi è poi trasferita a Barcellona alla “Casa Taller de Marionetas”, dove ho lavorato con i burattini senza fili. L’Associazione comunali ha già impostato il programma per il prossimo atteso evento di Halloween ovviamente tenuto conto degli attuali ed eventuali imprevisti dovuti al COVID. Per consultare il programma www.associazionecomunali.it