La violinista Chae-Yeon Lee conquista il Bibiena con le Quattro Stagioni di Vivaldi

MANTOVA Inizio di stagione premiato da un grande successo di pubblico per il 2020 dei Concerti della Domenica, con il Teatro Bibiena gremito, domenica pomeriggio, per un appuntamento interamente dedicato alla musica di Antonio Vivaldi (1678-1741). E’ stata l’occasione per uno sguardo su due aspetti distinti della creatività del “Prete Rosso” affiancando una rara pagina sacra all’opera più popolare del repertorio vivaldiano. Sacro e profano, dunque, a rappresentare l’abile inventiva e la capacità di coinvolgere l’ascoltatore con quella spontaneità lirica e il vibrante dinamismo che rendono la musica di Vivaldi assolutamente originale e ben riconoscibile. Nel pieno rispetto della tradizione liturgica, la sequenza di brani dello Stabat Mater RV 621 rivela una profonda intensità emotiva che evoca una serie di stati d’animo dolorosi, in sintonia con il senso del testo di Jacopone da Todi, combinando una chiara competenza contrappuntistica con tratti dinamici e anche virtuosistici. Di quest’opera complessa, suggestiva nel suo carattere severo, la Bibiena Chamber Orchestra diretta da Alessandro Travaglini ha offerto una sensibile lettura a sostegno del canto solistico di Magdalena Aparta, contralto di solida esperienza. Di taglio nettamente differente, la successiva interpretazione delle Quattro Stagioni, emblema dello stile vivaldiano e della sua importanza nella definizione del concerto solistico, ha regalato all’affezionato pubblico dei Concerti della Domenica l’eterna, piacevolissima suggestione della straordinaria capacità descrittiva dei quattro concerti che compongono l’opera. Protagonista assoluta del successo, sottolineato dai meritati calorosissimi applausi, la giovane violinista Chae-Yeon Lee, solista dotata di tecnica solidissima e sensibile interprete, a cui va riconosciuto il merito di aver dato luce e vigore alla dimensione sonora piuttosto limitata offerta dall’esecuzione a parti reali dell’organico strumentale. A suggellare il successo della solista coreana, il fuori programma con la ripetizione del Largo del quarto concerto, L’Inverno. Il prossimo appuntamento con I Concerti della Domenica, sempre nell’ambito della stagione 2020 di MantovaMusica, è in programma al Teatro Bibiena per domenica 19 gennaio con l’omaggio alla musica di Ennio Morricone, affidato al Mañasco Movie Quintet. (gmp)