Calcio Serie C: IMOLESE-MANTOVA 0-3 (aggiornamenti live)

IMOLA (Bo) Buon pomeriggio dallo stadio Romeo Galli di Imola, dove sta per andare in scena Imolese-Mantova. I biancorossi hanno conquistato appena 2 punti nelle ultime 6 partite e cercano una vittoria che manca da oltre un mese. Troise deve fare a meno degli infortunati Tozzo e Ganz. Anche l’Imolese viene da una sconfitta (a Fermo) e vanta appena un punto di vantaggio sulla zona play out. Seguiremo la partita con aggiornamenti in diretta.

IMOLESE-MANTOVA 0-3

IMOLESE (4-3-3): Siano; Rondanini, Boccardi, Carini, Aurelio; Lombardi, Torrasi, D’Alena; Piovanello, Polidori, Bentivegna. A disp.: Rossi, Angeli, Sall, Onisa, Sabattini, Masala, Cerretti, Alboni, Della Giovanna, Mattiolo, Laghi, Tommasini. All.: Catalano.

MANTOVA (3-4-3): Tosi; Checchi, Baniya, Zanandrea; Pinton, Lucas, Gerbaudo, Panizzi; Guccione, Cheddira, Di Molfetta. A disp.: Bertolotti, Bianchi, Silvestro, Militari, Zappa, Zibert, Zigoni, Sane, Saveljevs, Mazza, Milillo, Fontana. All.: Troise.

ARBITRO: Marco Emmanuele di Pisa (assistenti: Cesarano di Castellammare di Stabia e Garzelli di Livorno)

RETI: 7′ Guccione, 22′ Zanandrea, 25′ rig. Di Molfetta

NOTE: Ammoniti: Bentivegna. Calci d’angolo: 1-4

Primo tempo

45′ + 2′ Il primo tempo finisce qui. Dominio totale del Mantova, che anche negli ultimi secondi impegna Siano con un debole diagonale di Panizzi. A tra poco per la ripresa.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Fase un po’ nervosa della partita, caratterizzata da parecchi falli.

36′ L’Imolese non accenna a una reazione, Mantova sempre attento e ordinato in ogni zona del campo.

33′ Angolo di Di Molfetta, Panizzi di testa manda alto.

31′ Annullato per fuorigioco il 4-0 del Mantova, firmato da Baniya sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra di Di Molfetta.

30′ Non c’è partita: il Mantova continua ad attaccare. Davvero incontenibili i biancorossi in questa prima mezz’ora.

25′ Di Molfetta dal dischetto spiazza Siano!!!! Siamo 3-0.

24′ Rigore per il Mantova per fallo in area su Pinton!!

23′ Doppio vantaggio meritato per l’Acm che continua a comandare il gioco con piglio sicuro. Non pervenuta l’Imolese.

22′ Raddoppio del Mantova!!!!!! Autore Zanandrea con un colpo di testa a due passi dalla porta su assist, sempre di testa, di Checchi.

18′ Di Molfetta toccato duro resta a terra e il gioco è sospeso. Entra in campo lo staff medico biancorosso. Tutto ok per l’attaccante e il gioco riprende.

16′ Altra occasione per Guccione che riceve palla da Lucas e fa partire un tiro a giro sul palo opposto che si spegne a lato di poco.

15′ Improvvise folate di vento allo stadio Romeo Galli.

14′ Il Mantova insiste e si fa ancora vivo nell’area imolese. Convincente l’approccio dei biancorossi.

7′ Mantova in vantaggio!!!!! Assist di Gerbaudo che arriva a Guccione, l’attaccante biancorosso controlla approfittando dell’incertezza di un difensore, si aggiusta la palla e fa partire un diagonale che Siano non trattiene.

5′ Traversone pericoloso di Lucas che attraversa l’area di rigore, Guccione non ci arriva in scivolata e la palla esce.

Boccardi è rientrato in campo e finalmente la partita comincia.

Squadre in campo. Imolese in rossoblù, Mantova in maglia bianca con banda rossa. I padroni di casa batteranno il calcio d’inizio, ma l’inizio si fa attendere perchè Boccardi dell’Imolese è rientrato negli spogliatoi.