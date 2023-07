Ciclismo – Sporteven in gran forma a Pescantina: due vittorie e tre secondi posti

PESCANTINA (Vr) Due vittorie e tre secondi posti; questo è il bilancio della partecipazione degli atleti dello Sporteven al Gp Alè Windtex che si è svolto mercoledì sera sulla pista di Pescantina. Una serie entusiasmante di podi che conferma l’ottimo momento di forma che stanno attraversando i portacolori del team di Borgo Mantovano.

Andando nello specifico, sul versante maschile nella G5 Ryan Sermidi ha conquistato il successo nella corsa a punti, battendo il compagno di squadra Nathan Guerzoni.

Nella specialità dell’eliminazione, invece, Sermidi si è piazzato al 2° posto.

Anche in ambito femminile le soddisfazioni non sono mancate per il sodalizio del presidente Gianluca Boselli. Nella G6 Elisa ed Emma Traldi hanno messo a segno l’ennesimo uno-due. Le gemelle si sono piazzate nell’ordine 1ª e 2ª nella specialità della corsa a punti.

Restando nel settore pista, da sottolineare che gli allievi Sergio Ferrari e Federico Saccani da martedì sono alle prese con la Tre Sere di Dalmine e, dopo le prime due giornate di gare, occupano il 10° posto nella graduatoria generale.