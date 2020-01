Arrestato, processato, condannato e scarcerato due volte in 48 ore

MANTOVA Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Volante venivano chiamati per intervenire su un furto avvenuto presso il Centro Commerciale Il Gigante di Curtatone, dove uno straniero era stato appena sorpreso a rubare un paio di auricolari wireless dal personale della vigilanza privata che, dopo avere notato il comportamento sospetto dello straniero tra le corsie del centro commerciale lo aveva bloccato in attesa dell’arrivo dei poliziotti. Questi dopo aver verificato quanto accaduto, decidevano di arrestarlo in flagranza per il reato di furto aggravato. Condotto in questura per gli atti di rito e per la sua identificazione, costui è risultato essere S.D., cittadino georgiano di 37 anni, in Italia senza fissa dimora, con a suo carico un curriculum criminale di rilevante spessore e già autore del furto avvenuto nella notte precedente presso lo stabile della Camera di Commercio di C.so Vittorio Emanuele, per il quale era stato arrestato e rilasciato dalla locale casa circondariale alcune ore prima del nuovo fatto criminoso. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per essere nuovamente giudicato con processo per direttissima. Questa mattina il 37enne è stato processato per direttissima in tribunale a Mantova e condannato a 4 mesi di reclusione con la condizionale, disponendone nuovamente la messa in libertà. Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione, ora, ne stanno vagliando la posizione per poter poi procedere nei suoi confronti alla espulsione dal territorio nazionale.