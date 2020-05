Ladri di facce, pubblicato il nuovo saggio di Pagani e Meluzzi

MANTOVA La casa editrice Oligo di Mantova aggiunge al proprio ricco elenco di pubblicazioni un saggio di pregio che vede coinvolti il Maestro d’Arte Dott.ssa Elena Pagani assieme al criminologo Professor Alessandro Meluzzi.

“Ladri di facce – Il Disegnatore Anatomico tra testimoni, vittime, memorie e falsi ricordi” mette insieme in un unico volume due campi di ricerca al fine di sottolineare l’importanza della figura del Disegnatore Anatomico all’interno delle ricerche di Polizia Scientifica.

I due specialisti hanno pensato di redigere questa ricerca a seguito di una serie di quesiti di partenza che li hanno coinvolti: è possibile contribuire alla risoluzione di casi, volti a rendere giustizia a vittime di reati, disegnando? L’approfondimento artistico-scientifico, espanso in contesti tradizionali di ricerca investigativa, ha particolare valenza per raggiungere questo obiettivo? La sua definizione, suggestionabile come la memoria, è attendibile?

Il saggio “Ladri di facce” rappresenterà ai lettori come sia stato possibile, attraverso l’uso dell’arte e del disegno accademico, contribuire concretamente all’identificazione di pericolosi criminali ed assicurarli, così, alla giustizia.

A seguito delle innumerevoli richieste dei Lettori pervenute agli Autori e alla Casa Editrice OLIGO, la redazione si è resa disponibile ad inviare da oggi (20 maggio 2020), via posta e senza aggravio di spese di spedizione, il libro “Ladri di Facce” a chi ne farà richiesta all’indirizzo mail: casaeditrice@ilrio.it. Paolo Biondo