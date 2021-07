Ciclismo giovanile – Esordienti: Saccani trionfa a Casaloldo, secondo Serini. Allievi: Monister è 3° a Castelnuovo

Mantova Il ciclismo giovanile infiamma le strade mantovane. Dopo i giovanissimi sabato a Ceresara, ieri hanno corso gli esordienti a Casaloldo al mattino e gli allievi a Castelnuovo Asolano nel pomeriggio. Denominatore comune dei due appuntamenti domenicali è stato il Pedale Castelnovese.

Alle due gare del mattino, che hanno assegnato il Trofeo Comune di Casaloldo e il Trofeo Gr Caldaie, hanno partecipato un centinaio di esordienti. Tra i primo anno è stato il gruppo a dettare i tempi della prova disputata su un circuito di circa 4 km. I vari tentativi di fuga sono stati sempre vanificati e sul rettilineo d’arrivo si è assistito alla più classica delle volate. A spuntarla è stato Daniel Fagoni della Mazzano, che ha bruciato allo sprint Mattia Serini del Gioca in bici Oglio Po, secondo, e Nicolas Raccagni del Ronco Maurigi, terzo. Per i colori mantovani da sottolineare, oltre alla piazza d’onore di Serini, anche il 6° posto di Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli e l’8° di Gianfilippo Ghidini del Mincio Chiese.

Il copione del finale si è ripetuto nella gara dei secondo anno e ad esultare per la vittoria è stato Federico Saccani del Gioca in bici Oglio Po, che ha concesso il bis dopo il successo ottenuto giovedì alla 3Sere di Dalmine. Con lui sul podio sono saliti il campione regionale lombardo Kevin Bertoncelli della Madignanese, 2°, e Francesco Baruzzi dell’Aspiratori Otelli. Anche in questa prova il Mincio Chiese ha piazzato un proprio atleta nella top ten, ovvero Sergio Ferrari al 7° posto.

Nel pomeriggio, a Castelnuovo Asolano, erano in palio il Trofeo Città di Asola – Memorial Nerino Donini Trofeo Associazione Santa Margherita – e sulla linea di partenza si sono portati circa 130 allievi che hanno dato spettacolo lungo i 77 km del percorso. Gruppo compatto sino a metà gara, poi al comando si sono portati undici atleti: tra loro anche Angelo Monister e Nicola Storti del Mincio Chiese, e Riccardo Grazioli del Feralpi Group. I battistrada hanno fatto il vuoto alle loro spalle, ma nel finale ha preso il largo il trentino Filippo Serafini, della Libertas Raiffeisen, che ha anticipato tutti sotto lo striscione d’arrivo. Nella volata per la piazza d’onore, Giuseppe Bungaro (Busto Garolfo) ha battuto il mantovano Monister che si è piazzato così 3°, mentre Grazioli ha chiuso all’8° posto e Storti al 9°.

Sempre ieri, tra gli juniores, Stefano Leali del Team Giorgi si è piazzato decimo nel Trofeo Vittorio Giorgi ad Albano Sant’Alessandro. Tra i giovanissimi, nella corsa disputata a Nuvolera, piazza d’onore per Ludovico Affini nella G6, terza la sorella Giulia nella G3.

E chiudiamo la carrellata sul ciclismo giovanile ricordando che oggi ad Ostiglia, nella sala consigliare, il sindaco Valerio Primavori, unitamente al comitato provinciale Fci e allo Sporteven Cycling Group, consegnerà un importante riconoscimento a Maria Acuti, giovane atleta locale della Valcar che lo scorso 10 luglio ha conquistato il titolo di campionessa italiana esordienti donne 1° anno.