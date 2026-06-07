Blitz della Squadra Mobile: arrestato un 37enne con un chilo di droga e 5mila euro

MANTOVA – La Squadra Mobile della Questura di Mantova ha arrestato un uomo di 37 anni, residente nella provincia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo aver rinvenuto quasi un chilo di droga all’interno della sua abitazione. L’operazione si è conclusa nella giornata di giovedì 4 giugno, coronando un’efficace attività investigativa volta a contrastare il traffico di stupefacenti sul territorio locale.

Durante la perquisizione domiciliare, l’intervento degli investigatori ha permesso di individuare diversi nascondigli all’interno dell’abitazione. Tra i locali della cucina e della zona notte sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa natura, per un peso complessivo vicino al chilogrammo. Il materiale era già stato ripartito in numerosi involucri sigillati, pronti per essere immessi nei canali della distribuzione locale.

Oltre alle sostanze, la Polizia di Stato ha proceduto al sequestro di 5.000 euro in contanti. Il denaro, suddiviso in banconote di vario taglio e considerato frutto dell’attività illecita, era stato occultato tra gli indumenti personali. All’interno dell’appartamento è stata trovata anche la strumentazione tecnica necessaria alla pesatura e al confezionamento del materiale, confermando l’ipotesi di un’attività di vendita strutturata.

L’operazione ha consentito di disarticolare un punto di riferimento per il mercato locale. L’arresto del trentasettenne è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, a conferma della solidità del quadro indiziario raccolto dagli agenti della Questura nel corso dell’indagine.