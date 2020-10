Basket serie A2 f – Campionato al via, MantovAgricoltura per il colpo a Castelnuovo Scrivia

SAN GIORGIO Il MantovAgricoltura inizia stasera la seconda stagione in A2, ospite a Castelnuovo Scrivia (ore 21, gara a porte chiuse) del quintetto di Francesca Zara. Si torna a giocare dopo lunghi mesi di stop, incertezze e momenti di sconforto. Tornare in campo, oltre all’aspetto semplicemente sportivo, ha un grande peso sociale ed è un momento di speranza: lo sport può far assaporare a tutti gli appassionati, e non, una pseudo-normalità, ponendo però al centro la sicurezza delle giocatrici e di tutto l’entourage. Le atlete e lo staff tecnico si sono sottoposti, in settimana, al tampone per constatare la negatività al Coronavirus e scendere così in campo in sicurezza. Il presidente Antonio Purrone, insieme ai dirigenza e società tutta, ha lavorato in estate per far ripartire il sistema nel migliore di modi: «La ripartenza dello sport è una sferzata di speranza nella situazione in cui viviamo. Cerchiamo di ripartire con le migliori intenzioni, ossia quelle di voler far bene e regalare spettacolo». Il campionato di A2 femminile è uno dei primi a ripartire. «Ci sentiamo dei privilegiati perché siamo fra i primi a ripartire rispetto a squadre minori che, ad oggi, non hanno ancora una quadra perfetta e allo stesso tempo delle sicurezze. Saremo anche il banco di prova e una sorta di cavia in senso positivo: l’obiettivo sarà quello, da parte di tutti, di non fare errori che potrebbero andare a mettere in difficoltà il proseguo del torneo. Tutti quanti dovremo compiere uno sforzo per prevenire qualsiasi situazione che potrebbe vanificare tutto». Oltre all’aspetto più formale e di linee direttive, il presidente fa il punto sulle preparazione delle atlete in mano a Massimo Borghi: «Le ragazze si stanno allenando in modo convinto e molto serio con l’obiettivo di provare a fare bene nel primo impegno di campionato. Questa settimana hanno lavorato in palestra in maniera intensa per quattro giorni e negli allenamenti congiunti con Faenza e Brescia, si sono intraviste cose positive». Castelnuovo Scrivia, la prima avversaria delle biancorosse, è una squadra da non sottovalutare che nella scorsa stagione viaggiava in zona playoff: «Nel precedente torneo eravamo riusciti a superare le piemontesi al Dlf – conclude Purrone – Fra l’altro eravamo reduci da un periodo negativo: la vittoria ci aveva dato tanto slancio. Certamente è una formazione da affrontare con estrema concentrazione e che quest’estate ha fatto una campagna acquisti ottima presentandosi con un roster rinnovato. Esordiamo in trasferta, non bisogna sottovalutare il fattore campo, elemento non indifferente, in loro favore: la nostra intenzione è quella di provare a fare bene. Non ci nascondiamo: ci piacerebbe centrare i playoff, anche perché la classifica sarà molto corta e ci si giocherà il dentro o fuori dai playoff in pochissimo spazio. Le ragazze e la società si meriterebbero questo traguardo; tuttavia, ciò che per noi è primario e più importante è poter giocare un campionato sereno, che vada nel modo più liscio possibile».

La gara sarà esclusivamente a porte chiuse, ma gli appassionati potranno seguirla su Facebook: la società BC Castelnuovo Scrivia Asd la trasmetterà in diretta sulla sua pagina.