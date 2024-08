Mantova Musica, gli altri eventi di agosto con “Le Bellezze Ritrovate”

Mantova La seconda parte del cartellone di Mantova Musica, da giugno fino alla fine dell’anno, si concentra nel mese di agosto sui concerti in piazza Leon Battista Alberti e alle Pescherie di Giulio Romano. Con gli appuntamenti della serie “Le Bellezze Ritrovate”, che rende fruibili al pubblico luoghi speciali della città, sede delle esibizioni in programma. Dopo “Impresiones Latinas”, questa sera alle 21, l’8 agosto alle Pescherie di Giulio Romano il Duo clarinetto e fisarmonica composto da Samuele Di Federico e Francesco Guicciardi, eseguirà brani di Piazzolla, Richard Galliano, Ennio Morricone, Mario Milani. “Donne e motori, son gioie e tenori…Italian Harmonists – Le voci della Scala” è il titolo dell’evento del 10 agosto in piazza Alberti. In scena i tenori Andrea Semeraro, Giorgio Tiboni, Luca Di Gioia e Michele Mauro, il basso Sandro Chiri e Jader Costa al pianoforte. Serata dedicata alle opere di Vivaldi il 17 agosto, in piazza Alberti, con “La follia del Prete Rosso”, portata sul palco dal Quartetto Vivaldiano, formato da Stefano Maffizzoni al flauto, Riccardo Malfatto al violino, Ludovico Armellini al violoncello e Lorella Ruffin clavicembalo. Il 22 agosto alle Pescherie di Giulio Romano il percorso sonoro di RGB+ 4tet, con Nicola Bardini, Angelo Gringiani, Gabriele Rampi Ungar e Riccardo Bringhenti.

Si torna in piazza Alberti il 24 agosto per Ghost – Maurizio Mastrini international tour, con la musica del pianista e compositore….Il mese si chiude alle Pescherie di Giulio Romano il 29, con “Mediterranean Woods – TroveRemo”, duo costituito da Gianluigi Trovesi al clarinetto e Marco Remondini al violoncello. Mantova Musica è l’associazione culturale formata dalle tre realtà mantovane Società della Musica, Artico e Diabolus in Musica. Con la volontà di offrire, attraverso circa 50 appuntamenti ogni anno, un’occasione di arricchimento personale e di riflessione, passando per la musica e altre forme espressive. Per informazioni e prenotazioni www.mantovamusica.com.