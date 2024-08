Ciclismo – Domani in gara i baby a Bagnolo e gli Esordienti a Castel Goffredo

Mantova Il primo fine settimana di agosto si è aperto ieri con il 6° posto conquistato a Osio Sotto (Bg) da Angelo Monister del Team Mbh Bank Colpak Ballan, in occasione della notturna del Gp Industria Commercio e Artigianato Comune di Osio Sotto. Il piazzamento ha premiato l’impegno del giovane U23 di Malavicina, al suo primo anno tra i dilettanti. Oggi giornata di riposo, mentre domani due saranno gli appuntamenti in terra mantovana che richiameranno l’attenzione degli appassionati del ciclismo giovanile. Alle ore 9 a Bagnolo San Vito si disputerà, nella zona adiacente le scuole secondarie di primo grado e il Pala San Vito, il Memorial Learco Guerra Trofeo Comune di Bagnolo San Vito. A questo appuntamento, che porterà la firma dell’Allgor Tatobike, disporrà del patrocinio del Comune e del Comitato provinciale Fci e sarà valido anche quale terza tappa del Gp Allgor, prenderanno parte un centinaio di atleti, compresi i Giovanissimi dei team mantovani a partire da quello del presidente Roberto Tagliati. Oltre a loro vi saranno pure i pari età del Ciclo Club 77, del Mincio Chiese e dello Sporteven. Le varie gare in programma si disputeranno su un circuito di 1 km molto spettacolare. Sempre alle 9, ma a Castel Goffredo, verrà abbassata la bandiera a scacchi del 7° Trofeo Conad 2° Memorial Giazzoli, Sabattoli e Conte, il 7° Memorial Nino Monfardini e il Memorial Vinicio e Nives Paganini. Manifestazione promossa dalla sezione locale dell’Anc, Associazione Nazionale Carabinieri, in collaborazione con il Ciclo Club 77 e il patrocinio del Comune e del Comitato provinciale Fci, alla quale prenderanno parte un centinaio tra Esordienti del 1° e 2° anno. Le due gare in programma si disputeranno su un circuito di quasi 5 km che sarà ripetuto 6 volte dagli atleti di 13 anni e 8 volte da quelli di 14 anni. Vi prenderanno parte gli Esordienti del Mincio Chiese, del Gioca in bici Oglio Po e dell’Aspiratori Otelli. Il resto del programma prevede gli Allievi del Mincio Chiese alla Gazzaniga-Onore, gli Juniores in gara a Vaprio d’Agogna (No) e gli Under 23 e gli elite, Angelo Monister del Team Mbh Bank Colpak, Stefano Leali della Zalf Fior, Tommaso Marocchi del Sissio Team, Riccardo Grazioli della Garlaschese, Pietro Tarocco del Pedale Scaligero e Gianluca Cordioli della Trevigiani, a Pio