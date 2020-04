Conte (Premier) al Senato: “Altri 50 miliardi di euro per misure di sostegno a famiglie ed imprese. Nella Fase 2 progressive aperture omogenee su base nazionale”

ROMA “Il Governo è consapevole che gli interventi sinora adottati non sono sufficienti, serve un sostegno alle famiglie e alle imprese prolungato nel tempo ancora più incisivo. L’impatto dell’epidemia provocherà, nelle stime, un caduta del PIL del 9,1% nel 2020. Dobbiamo quindi rafforzare la politica economica e in aggiunta ai 25 miliardi di euro previsti nel dl Cura Italia, il Governo chiederà al Parlamento di approvare una cifra superiore rispetto a quella stanziata a marzo, non inferiore a 50 miliardi di euro, che si aggiungono ai 25 miliardi già stanziati, per un intervento complessivo non inferiore ai 75 miliardi”. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte nell’informativa al Senato sulle recenti iniziative del Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto. “Il ricorso al disavanzo finanzierà diverse misure, come il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione e gli indennizzi per autonomi e partite Iva, per le PMI, per le città metropolitane e le regioni”.

Sulla Fase 2, il Premier ha affermato che “la decisione di prorogare ulteriormente il lockdown fino al 3 maggio è stata assunta alla luce dei dati epidemiologici delle ultime settimane. Ora si prospetta una fase molto complessa, dobbiamo procedere all’allentamento delle misure restrittive per le attività produttive e commerciali, preservando allo stesso tempo l’integrità del nostro tessuto produttivo. Il motore del Paese deve riavviarsi, ma sulla base di un piano ben strutturato. Nella strategia che il Governo sta elaborando per il progressivo allentamento delle misure, per cui è stato istituito lo scorso 10 aprile un Comitato di esperti per elaborare proposte utili per orientare il Governo, sono imprescindibili le condizioni di sicurezza. Servono progressive aperture omogenee su base nazionale, che ci consentano di riaprire buona parte delle attività produttive e commerciali tenendo sotto controllo la curva del contagio, in modo da intervenire se in caso successivamente questa curva si innalzi nuovamente oltre una certa soglia, commisurata alla ricettività delle strutture ospedaliere. Si tratta di uno dei passaggi più sensibili e più complessi: una imprudenza commessa in questa fase, seppur dettata da legittima aspettativa di ripartenza, può compromettere tutti i sacrifici affrontati sin qui dai cittadini”, ha concluso Conte.