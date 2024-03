Ciclismo – Domani debutto stagionale per Esordienti e Allievi

Mantova Dopo gli U23 ed elite e gli Juniores la stagione domani vedrà l’esordio di Esordienti e Allievi. Tornando un attimo agli U23, per loro in questo weekend è previsto un turno di riposo mentre martedì torneranno in sella a Mercatale (Ar). Gli Juniores mantovani, che vestono la maglia di compagini di altre province, saranno invece al Gp Fioritura che si disputerà a partire dalle ore 10 a Vignola (Mo). Sempre nella cittadina modenese, ma al pomeriggio, la scena sarà tutta per gli Esordienti e gli Allievi, tra i quali anche i portacolori del Mincio Chiese. Sulla linea di partenza si schiereranno prima gli Esordienti del 1° anno, alle ore 14, poi i 2° anno alle 15 e infine toccherà agli Allievi alle 16. A Camignone (Bs) avverrà il debutto stagionale degli Allievi dell’Aspiratori Otelli, ovvero i mantovani Alessandro Marzocchi e i fratelli Cristian e Federico Rezzaghi, mentre gli Juniores del team bresciano, Matteo Finotti e Filippo Marocchi, andranno a cercar gloria in quel di Vignola (Mo). (bio)