Numeri da record a Gardaland,10 milioni di ospiti a bordo di Oblivion

CASTELNUOVO È appena accaduto a bordo di Oblivion – The Black Hole a Gardaland. A soli 5 minuti dall’apertura del parco divertimenti sulle rive del Garda, Gabriel ha tagliato il traguardo del diecimilionesimo ospite a bordo del rollercoaster più famoso del Parco.

Gardaland ha celebrato l’importante traguardo facendo esplodere, a sorpresa, coloratissimi coriandoli all’ingresso dell’attrazione e ha organizzato per l’intero gruppo di amici, protagonisti dell’evento, un’esperienza a bordo personalizzata ed esclusiva.

“Un gesto simbolico per ringraziare, ancora una volta, tutti gli Ospiti che scelgono Gardaland come meta del divertimento” queste le parole di Nicola Granuzzo, Rides Manager di Gardaland, che ha accolto personalmente Gabriel all’ingresso dell’attrazione, svelandogli tutti i dettagli di Oblivion.

Inaugurata nel marzo del 2015, Oblivion – The Black Hole con i suoi 42,5 metri di altezza, 87 gradi di inclinazione e una velocità di 100 km/h, promette un’avventura mozzafiato davvero unica. A bordo di questa straordinaria e adrenalinica montagna russa, i temerari passeggeri scendono da un’altezza vertiginosa, a ritmo forsennato, in un tuffo verticale verso l’oblio, attraverso un misterioso passaggio spazio-temporale sulla via di una nuova dimensione: mancano per un soffio il suolo, schivando all’ultimo secondo numerosi ostacoli grazie a folli inversioni, capovolgimenti a testa in giù, testacoda su grandi spirali e rotazioni a 360 gradi.

Con la sua imponente struttura, l’insolito colore bianco e la vasta area tematica ricca di effetti speciali, Oblivion – The Black Hole svetta, con tutta la sua forza e la sua bellezza, tra le numerose attrazioni del Parco.

Gabriel, accompagnato a bordo da Mirisage, addetta all’attrazione Oblivion, ha definito l’esperienza come “cento secondi adrenalinici e indimenticabili tra cielo e terra”. Attraverso curve e ostacoli inaspettati, infatti, la pista di Oblivion – lunga 566 metri – regala momenti davvero adrenalinici.

Terminato il giro a bordo, la simpatica mascotte Prezzemolo, padrone di casa e artefice di tutto, ha incontrato il protagonista Gabriel per consegnare personalmente l’attestato che certifica il traguardo raggiunto. I due si sono salutati con una simpatica foto che suggellerà nel tempo il ricordo di questo importante record!