Calcio Eccellenza femminile – Mantova Women, tanti innesti per sognare in grande

MANTOVA Si raduna questa sera a Lunetta anche il Mantova Women, nuova denominazione del Casalmartino. La compagine femminile virgiliana quest’anno sarà ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza regionale. Alle 19.30, presso il campo “Filippi” di via Campania (dove la squadra svolgerà la preparazione a causa di lavori di manutenzione del campo di Villa Garibaldi), le ragazze si ritroveranno agli ordini dell’allenatore Gemelli per iniziare il lavoro in vista di una stagione che si prevede tosta come la precedente.

Tante le conferme, ma diversi pure gli innesti di calciatrici giovani, che hanno già maturato un buon bagaglio d’esperienza come Menegazzi, Soncini, Bonotto, Clavario, Zorzi, Bissoli, Romano e le ultime due new entry: Martina Goretti, attaccante classe 2004, nelle ultime due stagioni all’Orvieto; e la coetanea Margherita Lombardi, dinamica centrocampista prelevata dall’Apulia Trani.

Il direttore sportivo Marco Messina è stato attivissimo nel potenziare l’organico in vista di un torneo che, si sa, sarà competitivo come quello dello scorso anno, se non di più. Nuovi ingressi, allo stesso modo, hanno interessato lo staff, con l’innesto di Mirko Bellodi in qualità di preparatore dei portieri. Un “maestro” d’eccezione, che porterà certamente benefici con la sua grande esperienza ad alto livello. C’è tutto, insomma, per permettere alle ragazze di patron Marzio Guernieri di farsi valere come nel 23/24, provando ad alzare l’asticella in una categoria davvero molto competitiva.