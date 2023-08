Oggi l’evento al Memoriale della Croce Rossa a Solferino: “Questa terra è simbolo dei valori della Croce Rossa”

SOLFERINO Dopo la pausa estiva ed in attesa del nuovo appuntamento del Festival “Storie di Umanità” in programma da venerdì 8 settembre al Museo Internazionale di Castiglione, oggi il Memoriale della Croce Rossa di Solferino sarà teatro di due importanti momenti. Dalle 18.15 inizierà la cerimonia di commemorazione della firma della Prima Convenzione di Ginevra che portò poi alla fondazione della Croce Rossa. Dopo il benvenuto di Leda Mazzocchi, presidente del Comitato CRI di Solferino, interverranno Giuseppe Barrile, delegato Principi e Valori del Comitato locale, Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, Marzia Como, delegata nazionale Principi e Valori della CRI, e Erwin Kob , referente CRI per la Tutela dell’Emblema. In serata, alle 21, il concerto del maestro Remo Anzovino con brani tratti dal suo ultimo album che prende il nome di “Don’t forget to fly”. A fare gli onori di casa ci sarà anche il sindaco di Solferino Germano Bignotti: «Sin da quando il direttore artistico della manifestazione, Pierumberto Ferrero , mi ha coinvolto in questa sfida, ho fornito tutta la disponibilità possibile, comprendendo l’importanza e il grande valore di questa iniziativa. Sono convinto da anni infatti che il patrimonio storico-culturale e di ideali che il nostro territorio ha visto nascere e diffondersi, sin da quel 24 giugno 1859, attraverso la geniale intuizione di Dunant, non rappresenti solamente una pagina di storia da studiare e ricordare, ma sia un tesoro di idee e conoscenze che ha particolare rilevanza nei fatti dei nostri giorni. Le nostre colline, i nostri monumenti, la nostra gente, possono e devono rappresentarne la testimonianza vivente. Benvenuti a Solferino».

IL PROGRAMMA DI OGGI MARTEDÌ 22 AGOSTO

dalle ore 18:30 – Memoriale della Croce Rossa e

Mezza Luna Rossa

Commemorazione della 1° convenzione di Ginevra

ore 21:00 – Memoriale della Croce Rossa e Mezza

Luna Rossa concerto

“Don’t forget to fly” Remo Anzovino

Saluti del Sindaco di Solferino, Germano Bignotti

Saluti della Presidente del Comitato CRI di Solferino

Leda Mazzocchi