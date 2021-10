Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta scalda i motori. Bagalà: “Adesso si fa sul serio”

MANTOVA Settimana importante in casa Saviatesta. La squadra biancorossa allenata da mister Alessandro Bagalà si sta preparando per il debutto in campionato in programma sabato pomeriggio a Schio, contro l’Altovicentino. Un esordio complicato contro un avversario che cercherà di mettere subito il bastone tra le ruote a Titon e compagni. «Siamo pronti – spiega il tecnico dei virgiliani -. Arriviamo da un precampionato positivo. Sono davvero soddisfatto del lavoro svolto dalla squadra. Non è stato semplice, perchè a parte due giocatori, che erano qui già lo scorso anno, per il resto erano tutti nuovi». Quintetto titolare ancora da svelare, almeno così pare. «Nella mia testa ci sono già delle idee, però questa è una squadra costruita per fare qualcosa d’importante e qui i titolari devono essere 10, non 5». Si capirà quindi meglio durante questa prima fase del campionato quali potrebbero essere le scelte del tecnico romano, che in questi pochi giorni che mancano al debutto dovrà cercare di capire qualcosa in più di questo Altovicentino. «E’ un avversario ostico da affrontare – spiega Bagalà – anche loro hanno cambiato molto. In questi giorni analizzeremo le caratteristiche tecniche dei singoli giocatori». Certo è che sarà fondamentale partire con il piede giusto, per indirizzare la stagione sul binario giusto. Il Mantova vuole puntare al ritorno in Serie A. Questo è l’obiettivo dichiarato, ma per farlo non basterà vincere il campionato, bisognerà passare dai play off. Il cambio del format deciso a Roma non convince affatto Bagalà. «La trovo una decisione assurda, arrivata per giunta a una settimana dall’inizio del campionato, che va contro i principi etici dello sport. Qui si vince un campionato per accedere ai playoff. E’ una decisione penalizzante e mortificante per tutte quelle società che vogliono puntare in alto».