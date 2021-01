Beccati i furbetti della pattumiera

MANTOVA Con la recente istituzione del Nucleo di polizia ambientale, la Polizia Locale di Mantova, ha notevolmente incrementato l’attività di contrasto all’abbandono di rifiuti sull’intero territorio comunale. Tuttavia, un’attenzione particolare, nell’ultimo mese, è stata riservata al quartiere di Lunetta dove, tra l’altro, si sono verificati, proprio in prossimità delle festività natalizie, diversi episodi di abbandono di rifiuti. Dalle indagini, tuttora in corso, è emerso che i più recenti episodi sono avvenuti, per lo più in orari notturni, mediante l’utilizzo di un furgoncino. Le immagini delle telecamere hanno catturato immagini al vaglio degli agenti di viale Fiume. In alcuni casi gli incivili sono stati individuati e “multati” con sanzioni da 500 euro per ogni abbandono. Si tratta, perlopiù, di abitanti del quartiere; l’ultimo ad essere incastrato dalle telecamere, qualche giorno fa, è stato un 37enne che, in pieno giorno, è sceso dalla propria auto abbandonando un sacco di rifiuti in via Paolo Pozzo. Altre tre sanzioni, negli ultimi 4 mesi, sono state comminate a tre residenti del condominio “Stilnovo” di viale Marche. In questo caso, si tratta di extracomunitari residenti nello stesso condominio. Una volta individuati si sono giustificati dicendo di non conoscere le modalità di smaltimento. Ovviamente le giustificazioni addotte non sono state prese in considerazione dalla Polizia Locale. L’attività di controllo ha avuto risvolti anche nel quartiere di Formigosa, dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di rifiuti ingombranti in strada. Anche in questo caso la presenza delle telecamere ha permesso di smascherare gli autori (si tratta di un uomo e di una donna residenti in zona). Oltre alla sanzione di 500 euro, dovranno ora risarcire Mantova Ambiente dei costi sostenuti per la rimozione e lo smaltimento. Nell’ultimo mese, sono stati 32 i controlli effettuati in materia ambientale. Si tratta di controlli d’iniziativa, su segnalazione dei cittadini e dei vigili di quartiere che, sistematicamente, effettuano controlli per prevenire e contrastare tale fenomeno. «L’amministrazione – ha dichiarato l’assessore Iacopo Rebecchi – ha dato mandato alla Polizia Locale di essere inflessibile nei confronti dei furbetti dei rifiuti. Non possiamo tollerare che vengano gettati mobili per strada quando, peraltro, Tea offre un servizio gratuito, per la raccolta, su appuntamento. Continueremo a sanzionare chi abbandona sacchetti per strada».