Paolo Crepet all’esedra di Palazzo Te il 2 settembre

MANTOVA Mantova Summer Festival aggiunge un nuovo appuntamento all’Esedra di Palazzo Te per il 2 di settembre.

Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, quest’estate sarà protagonista sul palco di numerosi festival e rassegne estive, a partire dal prossimo luglio, con la sua nuova conferenza spettacolo ‘Mordere il Cielo’. A settembre tappa nell’incanto dei giardini dell’Esedra a Mantova, per un evento che va ulteriormente ad arricchire il Mantova Summer Festival, organizzato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova, che si qualifica anche per il 2024 come uno tra gli appuntamenti estivi più prestigiosi in Italia.

I biglietti sono disponibili da oggi alle ore 18 su Ticketmaster e TicketOne.