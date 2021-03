Calcio a 5 – Gli stranieri del Saviatesta in nazionale: sconfitte per Leo e Savolainen (contro l’Italia), pari per Petrov

Mantova Campionato interrotto in Serie A, per gli impegni delle Nazionali: sono in corso in questi giorni le gare di qualificazione agli Europei, che si disputeranno nel 2022 nei Paesi Bassi.

Se mister Jeffe in questi giorni avrà modo di allenare al meglio i suoi ragazzi (reduci da due ko consecutivi) rimasti a Mantova, in vista del rush finale che deve portare i biancorossi alla salvezza, nelle ultime ore sono scesi in campo ben tre biancorossi, protagonisti con le rispettive rappresentative nazionali.

Partiamo da Leo Carello, giovedì in campo nella sfida persa dal Belgio (3-4) in casa col Montenegro. Non è andata meglio ieri al portiere Savolainen : nonostante una grandissima prestazione da parte dell’estremo difensore, la sua Finlandia ha ceduto in casa all’Italia di Bellarte, che si è imposta 2-4 in trasferta. Gli azzurri guidano il gruppo 7 a punteggio pieno e sembrano la formazione di gran lunga più dotata tecnicamente. Pareggio 1-1 per Petrov: con la sua Serbia il giocatore virgiliano era impegnato nel derby balcanico con la Macedonia del Nord.

L’Italia dunque, dopo Savolainen, si troverà lo stesso Leo di fronte nella prossima partita delle qualificazioni che si disputerà lunedì 9 marzo, ovvero dopodomani. Nel Belgio prossimo avversario non solo il centrale virgiliano, ma anche altri elementi ben conosciuti nel nostro paese, come Sababti e Ghislandi, solo per fare due nomi.

Terminata la parentesi delle nazionali, sarà tempo di tornare a pensare al campionato, con il Saviatesta che dovrà riscattare il prossimo 13 marzo, nella delicata sfida salvezza casalinga con il Lido di Ostia (staccato in classifica di soli 2 punti), la dolorosa sconfitta rimediato contro il San Giuseppe. Una gara da sei punti, quella contro i laziali, che i biancorossi non possono assolutamente fallire.