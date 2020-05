Lavori al Martelli: adeguamento illuminazione e pavimentazione sotto i distinti

MANTOVA Adeguamento dell’impianto di illuminazione per il raggiungimento dei lux richiesti dalla Federazione per le gare in notturna, sostituzione di telecamere dell’impianto di videosorveglianza e realizzazione della pavimentazione sotto distinti e tinteggiatura. Sono questi gli interventi previsti dal Comune con uno stanziamento di 100mila euro ricavati dalla variazione di bilancio. Altri 100mila euro saranno invece destinati al Campo Scuola per intervento di copertura per soluzione problemi di infiltrazione di acqua, rifacimento tubazioni, nuova pavimentazione palestra e completamento impianto luci esterne per allenamenti e competizioni in notturna.

“Stiamo investendo sullo stadio per non essere impreparati in caso di promozione, per la quale tifiamo tantissimo. Sul campo scuola abbiamo iniziato con la pista e mano a mano investiamo per rendere la struttura sempre più idonea alle gare, visto anche il riconoscimento ottenuto per gare nazionali ed europee. Proseguiamo dunque con il metodo che abbiamo seguito dall’inizio del mandato, ovvero investire sullo sport e sul suo futuro, anche riqualificando e incrementando le strutture sportive” ha detto l’assessore Paola Nobis.