Calcio giovani – Rapid Olimpia, gli Esordienti 2012 protagonisti in Baviera

MONACO DI BAVIERA (Germania) Fantastica esperienza per gli Esordienti 2012 della Rapid Olimpia che hanno conquistato un prestigioso terzo posto nell’8ª edizione della “Bayern Soccer Camp”. La manifestazione, con 32 formazioni partecipanti, si è disputata in 4 diverse strutture sportive, tra cui il sintetico del TSV Moosach di Monaco, dove ha giocato il team mantovano.

I ragazzi della Rapid Olimpia, diretti da Salvatore Fragale, nella gara d’esordio hanno battuto 3-2 gli svizzeri dell’Uster (reti di Lo Iacono e doppietta di Barosi). Successo anche nella gara successiva contro il Grego Padova sempre per 3-2 (Catalano e doppietta di Lo Iacono). Nella terza gara del girone, la Rapid Olimpia è stata raggiunta nel finale (2-2, reti di Modena e Nobile) dall’Union Novara, scuola calcio Milan, poi vincitrice del torneo. Nella semifinale gli Esordienti della Rapid Olimpia hanno dovuto cedere ai padroni di casa dell’Olimpiadorf. Nettissima, infine, la vittoria nella finale per il 3° posto contro il Ponzano, travolto 5-0 grazie alle reti di Catalano, Barosi e alla tripletta di Lo Iacono.

Il merito di questo importante risultato, oltre ai ragazzi e agli sponsor che hanno contribuito all’iniziativa, è soprattutto dello staff tecnico guidato da Salvatore Fragale e composto dei due vice Michele e Salvatore Fragale (omonimo del mister) e dai due dirigenti Fabrizio Plebani e Angelo Renoldi. Questa la rosa degli atleti: Nicolas Plebani, Cristian Pastorio, Natahan Sanfelici, Daniel Renoldi, Alex Cominotti, Lorenzo Maccagnola, Leonardo Melon, Giosuè Modena, Christian Catalano, Federico Barosi, Lorenzo Lo Iacono, Francesco Maltraversi, Lorenzo Nobile, Ares Massimo Schizzetti.

La quattro giorni bavarese si è conclusa con le immancabili visite all’Allianz Arena e all’Olimpiapark.