Per #vascheincittà arriva il secondo Giovedinbuskers

MANTOVA Prosegue con successo la rassegna #vascheincittà, nata dalla collaborazione tra Comune di Mantova e Fondazione Umberto Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo. Continua con eventi che animano il centro storico di Mantova nei weekend e durante la settimana.

Nell’importante cartellone di iniziative, Fondazione Artioli annuncia i dettagli del secondo appuntamento di giovedinbuskers di giovedì. Giovedinbuskers rappresenta lo speciale appuntamento con le compagnie di artisti che per l’occasione scenderanno nei luoghi del centro storico di Mantova per portare le molte sfumature dello spettacolo di piazza. Alcuni tra i posti più suggestivi della città di Mantova, durante questi incontri speciali si vestiranno di nuovo stupore nell’atmosfera della sera, diventando i tre prestigiosi scenari per altrettante performance: Piazza Sordello, Piazza Concordia, Piazza Erbe e Piazza Marconi ospiteranno ognuna tre set performativi, il primo alle 19.30, il secondo alle 21 e il terzo alle 22.30. Per la seconda proposta di giovedì ritornano Collettivo Lem, Compagnia Tersicore e Rubens Teatro, e a essi si aggiunge Porcapizza – one man band.

Proprio Porcapizza porterà in Piazza Erbe il suo “Recycled music show”, con il quale l’artista darà vita a set musicali utilizzando strumenti autocostruiti da oggetti di tutti i giorni: una racchetta, uno skateboard, posate, una macchina da scrivere, e chi più ne ha più ne metta. Rubens Teatro porta in Piazza Marconi “Sogni in valigia”, uno spettacolo altamente emotivo, ambientato in un oceano immaginario dove gli artisti ripercorrono memorie, storie e poesie di un tempo passato, tra suoni vibranti di musiche e voci che navigano in questo mare. Collettivo Lem, in Piazza Erbe darà vita a un mondo musicale, suonato rigorosamente live, che a partire dagli anni ’50 arriva fino ai giorni nostri, spaziando dal pop al rock con incursioni sempre differenti e un repertorio che cambia ad ogni nuova esibizione. Compagnia Tersicore, in Piazza Sordello, con “Amor-Mito” intreccia teatro, danza aerea e lettura in una performance suggestiva ispirata alle metamorfosi di Ovidio, nella quale corpi, parole e musica danno vita ai personaggi in tutta la loro carica umana e passionale. I nuovi giovedì a Mantova si arricchiscono così con Giovedinbuskers, il cui secondo evento è per giovedì a partire dalle 19.30, per vivere la meraviglia degli spettacoli in tutte le sue sfumature, nella cornice magnifica delle piazze storiche della città. Gli spettacoli di Giovedinbuskers sono gratuiti. Tutte le informazioni si trovano su www.mantovateatro.it.