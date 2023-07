Il maltempo: a Curtatone già stimati danni per un milione di euro

CURTATONE Mentre il maltempo sembra non voler cessare la propria violenza sul Mantovano, prosegue la conta dei danni nei territori colpiti nei giorni scorsi da pioggia, grandine e vento. Tra i primi ad aver concluso le prime verifiche – essendo stato anche tra i primi colpiti – il Comune di Curtatone che ieri ha inviato la scheda Rasda a Regione Lombardia: i danni stimati ammontano complessivamente, per ora, ad un milione di euro. Intanto, sempre nella giornata di ieri, la Provincia di Mantova ha chiesto a tutti i Comuni colpiti dal maltempo di effettuare entro sette giorni la conta dei danni.

Conclusa la prima stima a Curtatone, territorio pesantemente colpito da vento, pioggia e grandine nella serata di mercoledì, e tra più colpiti dal maltempo di questi giorni. Proprio ieri il Comune, che si era da subito attivato per registrare i danni causati dal maltempo, ha inviato a Regione Lombardia una prima sommaria conta dei danni. Danni che, stando alle segnalazioni fino ad ora arrivate – a tale scopo l’Ente aveva anche attivato un numero per aiutare i cittadini nelle pratiche – ammonterebbero ad un milione di euro. Cifra che registra, nelle specifico, danni per 150mila euro nel settore industriale, 250mila in quello artigianale, 150mila nel commercio, 100mila nel settore turistico, 100mila nell’ambito assistenziale e 250mila nel comparto agricolo.

Intanto, sempre nella giornata di ieri, la Provincia di Mantova ha diramato una nota ai Comuni mantovani colpiti dal maltempo in cui si chiede di predisporre ed inviare telematicamente, entro 7 giorni dal verificarsi degli eventi medesimi, la scheda di Primo Accertamento dei Danni così da consentire a Regione Lombardia di acquisire le prime notizie sommarie in merito agli evento calamitosi e valutare i successivi passi da intraprendere.