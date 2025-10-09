Pink Fridays, il venerdì sera mantovano diventa jazz

MANTOVA Il jazz accende Pink Noise. La realtà mantovana nasce per dare spazio all’arte e alla creatività, ma soprattutto per creare incontri veri: tra artisti e pubblico, tra chi sale sul palco e chi si lascia trasportare dalla musica. Ogni venerdì sera Pink Noise si trasforma in Pink Fridays, il club di venerdì sera. Ad aprire la stagione di Pink Noise sarà il jazz, con una rassegna speciale guidata dalla direzione artistica di Ferruccio Spinetti: contrabbassista, compositore e produttore italiano, noto per la sua versatilità e per le numerose collaborazioni nel panorama jazz e della canzone d’autore.

Una rassegna jazz di dieci appuntamenti, dieci concerti diversi tra loro, ma uniti dalla stessa energia: la voglia di condividere musica. Sul palco si alterneranno grandi musicisti e giovani talenti dei Conservatori di Mantova e Verona. Un’atmosfera da club e tanta musica dal vivo.

Durante queste serate ci saranno ritmi brasiliani, suggestioni antiche e improvvisazioni moderne: incontreremo il jazz in tutte le sue sfumature. La rassegna è accompagnata dall’esposizione fotografica “Sottopalco” (foto in basso) di Nicola Malaguti: un viaggio fotografico di quarant’anni nella storia del jazz, dalla pellicola al digitale. Nicola Malaguti ci guida nel mondo della fotografia jazz: vivere sottopalco significa muoversi in silenzio, osservare ogni dettaglio e trasformare gesti invisibili in immagini capaci di raccontare la musica e chi la suona.

Il programma Pink Fridays Jazz

17 ottobre – Opening Jam – Ferruccio Spinetti, Mauro Negri, Zeno de Rossi, Alfonso Santimone, Romina Capitani, Luca Lo Bianco, Simone Guiducci; 28 novembre – Rita Marcotulli; 5 dicembre – Leopard Vjolet, Jole Canelli, Leonardo Marcucci; 12 dicembre – Young Shouts – Silvia Bolognesi, Sigi Beare, Emanuele Marsico, Sergio Bolognesi; Fedra Simona Severini, Giulio Corini, Daniele Richiedei; 30 gennaio – As Madalenas – Cristina Renzetti, Tati Valle; 13 febbraio Emanuele Marsico canta Pino Daniele – Emanuele Marsico, Sergio Aloisio Rizzo, Guglielmo Santimone, Alessandro Marzano, Francesco Tino; 27 febbraio – Romina Capitani Trio – Romina Capitani, Riccardo Galardini, Klaus Lessmann; 13 marzo 2026 – Matteo Addabbo Trio – Matteo Addabbo, Andrea Mucciarelli, Andrea Beninati; 27 marzo – Monk e Pannonica: storia rock di due anime jazz – Giovanni Ceccarelli, Ferruccio Spinetti.

Pink Fridays è il club del venerdì sera di Pink Noise: dove l’arte prende vita. Aperitivo, musica live e sapori da gustare, per vivere la serata fino all’ultima nota. Il venerdì sera mantovano si colora di rosa.

Prenotazione su: https://www.eventbrite.it.