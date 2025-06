Sabato 28 giugno al Bibiena l’Orfeo di Monteverdi

Sarà l’Orfeo di Claudio Monteverdi, la prima opera per antonomasia, eseguita nel 1607

nel Palazzo Ducale di Mantova, ad aprire la XL edizione di Cori a Palazzo per Le

Meraviglie Cantate 2025, una stagione che Ricercare Ensemble propone dal 2013.

L’Orfeo di Monteverdi, in forma semiscenica, sarà proposto sabato 28 giugno, alle 21.15,

al Teatro Bibiena di Mantova, da poco riaperto dopo i restauri, e domenica 29 giugno,

sempre alle 21.15, nel cortile-loggiato del Palazzo Ducale di Revere.

L’evento è stato presentato mercoledì 18 giugno, nella sala Consiliare del Comune di

Mantova, dal vicesindaco di Mantova Giovanni Buvoli, dal vicesindaco di Borgo

Mantovano Mara Manzoli, dal presidente e responsabile artistico dell'Associazione

musicale Coro da Camera Ricercare Ensemble Massimo Vasconi, dal Maestro Romano

Adami direttore musicale del coro Ricercare Ensemble, dal Maestro Francesco Moi

responsabile dell'Accademia degli Invaghiti e da Chiara Olivieri regista e coreografa dello

spettacolo.

L’opera viene riproposta a Mantova a 35 anni dalla storica esecuzione realizzata dal

Maestro Claudio Gallico, pioniere della musicologia e della ricerca storico-musicale, punto

di riferimento per lo studio e l’interpretazione dell’opera monteverdiana, presidente

dell’Accademia Virgiliana. L’Orfeo, quindi, sarà dedicato all’indimenticato Maestro.

Sarà invece il Maestro Federico Maria Sardelli, musicista di spicco nel panorama

internazionale e grande specialista della prassi barocca, a guidare, nelle esibizioni del 28

e 29 giugno, un cast vocale di assoluto rilievo: Mauro Borgioni “Orfeo”, Valeria La Grotta

“Euridice e la Musica”, Benedetta Mazzucato “Messaggera e Speranza”, Furio Zanasi

“Apollo”, Rocco Lia “Caronte e Plutone”, Anna Simboli “Proserpina e Ninfa”, Alessio Tosi

primo pastore, GianLuca Ferrarini secondo pastore e Alessandro Carmignani terzo

pastore.

Ad affiancare il Coro da Camera Ricercare Ensemble, promotore in pectore dell’iniziativa,

con Romano Adami maestro del coro, vi sarà l’orchestra Accademia degli Invaghiti di

Mantova.

“La passione per l’arte ha accomunato due dei massimi esponenti della famiglia Gonzaga

– ha detto Vasconi –, Ludovico e Vincenzo, il primo bisnonno del secondo. E così alla

loro corte passarono artisti e pittori come Mantegna e Rubens, architetti come Luca

Fancelli e musicisti come Claudio Monteverdi. Da qui, oltre alla ricorrenza dei 35 anni

dall’esecuzione del Maestro Gallico, l’idea di proporre l’Orfeo nei due palazzi di Mantova

e Revere. Purtroppo, cause di forza maggiore hanno impedito l’esecuzione dell’Orfeo

nella sala di Manto del Ducale di Mantova, che ne ospitò la prima rappresentazione

diretta dallo stesso Monteverdi e nel 1990 quella diretta da Claudio Gallico”.

Prezzi d’ingresso

– 28 giugno Teatro Bibiena: posto numerato platea e palchi 25 euro;

– 29 giugno Palazzo Ducale di Revere: posto unico non numerato 20 euro.

Ridotti under 20, costo del biglietto 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni posti telefonare o inviare un messaggio

al 335/8255662 o una e-mail a: ricercare.ensemble@libero.it

Le due serate musicali sono sostenute e patrociniate da Comune di Mantova, Comune di

Borgo Mantovano, Pro Loco Revere, Fondazione Banca Agricola Mantovana, Fondazione

Banca del Monte di Lombardia, Fondazione della Comunità Mantovana, Fondazione

Franchetti, Api Industria, Soroptimist club Mantova, e dagli sponsor Made HSE

Marcegaglia, Tea, CMO Zanotto studi dentistici Legnago Nogara e Verona, I Martini

impianti elettrici, Virides soluzioni energetiche ,Gruppo Sicla immobiliare, Truzzi passione

razionale, Tomasi noleggiare, Unipol agenzia generale di Ostiglia.

Info: www.ricercareensemble.com