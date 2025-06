Ciclista travolto sulle strisce pedonali a Porta Mulina

MANTOVA Incidente autovettura-velocipede avvenuto in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di Via dei Mulini. Ragazzo classe 2003 di Porto Mantovano, a bordo della propria auto, Jeep Renegade, imboccava via Pitentino in direzione stazione dei treni e, allo sbocco della rotatoria dei mulini, entrava in collisione con il ciclista, uomo classe 1985 originario del Bangladesh e residente a Borgo Virgilio, che stava percorrendo l’attraversamento ciclopedonale in direzione viale Mincio. Il ciclista riportava lesioni alla gamba sinistra e veniva trasportato in codice giallo in Pronto Soccorso a Mantova.