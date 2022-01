Serate musicali, a Milano la classe di Narek Hakhnazaryan e di Georgy Tchaidze

MILANO Una serata di imperdibile camerismo attende il pubblico delle Serate Musicali di Milano. Lunedì 24 gennaio, alle ore 20.45, sul palco della Sala Verdi del Conservatorio di Milano salirà la classe di Narek Hakhnazaryan e di Georgy Tchaidze. Violoncello e pianoforte di raro temperamento, ambasciatori della grande tradizione musicale panrussa, i due interpreti rappresentano un degno distillato dei migliori talenti del panorama emergente internazionale. Nato a Yerevan da una famiglia di musicisti, medaglia d’oro al Concorso Tchaikovsky nel 2011, Hakhnazaryan ha suonato con le più grandi orchestre e con importanti direttori quali Valery Gergiev, Ton Koopman, Marin Alsop, Hannu Lintu, Tugan Sokhiev e David Robertson. Nel settembre 2017 è stato insignito del titolo di “Honored Artist of Armenia” dal Presidente armeno Serzh Sargsyan. Non meno prestigioso il percorso di Tchaidze. Magnifico solista, sontuoso camerista, il pianista pietroburghese che il pubblico del Caslmaggiore International Festival ha imparato ad amare sin dalla sua folgorante prima apparizione, nel 2013, si è diplomato nella classe di Sergei Dorensky al Conservatorio di Mosca per poi trovare immediate affermazioni nelle vittorie all’Honens di Calgary, nel 2009, ed al Top of the World di Tromsø, in Norvegia, fino al clamoroso premio ottenuto AL Concorso Van Cliburn nl 2017. Acclamate le sue partecipazioni alle maggiori Stagioni internazionali, tra cui la Folle Journée di Nantes, Tokyo ed Ekaterinburg, i Festival di Toronto, Verbier, La Roque d’Anthéron, Lucerna, Ottawa e Bad Kissingen. Per l’occasione, i due interpreti proporranno un superbo impaginato, interamente gravitante attorno all’universo romantico. Dai Phantasiestücke op.73 di Schumann alla schubertiana Sonata in la minore D.821 “Arpeggione”, nella versione per violoncello e pianoforte, fino al Mendelssohn della seconda Sonata op. 58. Romantico, trepidante, visionario, il mondo che gli artisti disegneranno nel loro giro di compasso, intrecciando i fili di destini umani e creativi, reali ed ideali. Per info e prenotazioni: biglietteria@seratemusicali.it

Elide Bergamaschi