Rodigo, una personale per ricordare l’arte e la figura di Luigi Centra

RODIGO – L’arte espressa in molte delle sue “voci” farà da denominatore comune dell’omaggio che il mondo della cultura e della tradizione rodighese farà al pittore, autore e poeta, Luigi Centra. Artista stimato ed apprezzato a livello internazionale è scomparso nel gennaio di quest’anno, dopo breve malattia, ed anche nel mantovano contava non pochi estimatori.

Dal 9 al 17 novembre, infatti, a Rodigo nelle varie sale di Villa Balestra, che alcuni anni orsono ospitò una personale dell’artista frusinate dedicata ad Ippolito Nievo, sarà allestita nell’ambito del “Memorial Luigi Centra” sia un’antologica, con alcune delle sue opere, sia una collettiva che avrà come protagonisti pittori virgiliani.

Ancora una volta l’arte sarà abbinata alla solidarietà in quanto il ricavato dell’antologica sarà devoluto dagli organizzatori alla Casa del Sole.

Oltre ai quadri i promotori dell’iniziativa, vale a dire l’Ente Manifestazioni Rodigo con il patrocinio del Comune, nell’arco dei due fine settimana saranno proposti momenti coinvolgenti che daranno spazio alla scrittura, alla danza, alla musica e molto altro ancora.

Il vernissage inaugurale della mostra d’arte è stato calendarizzato nella giornata del 9 novembre alle 18; in quella occasione oltre alla cerimonia di apertura si terrà anche lo spettacolo di tango argentino con protagonisti i ballerini, Patrizia Castellani e Angelo Galvani.

Per gli appassionati si ricorda che l’esposizione si potrà ammirare il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30.