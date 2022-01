Basket Serie A2 – Staff, Valli esulta: “Brutti, sporchi e cattivi per superare le difficoltà”

MANTOVA La meritata vittoria degli Stings con Trapani interrompe una serie di nove sconfitte consecutive. Ed è il primo successo per coach Giorgio Valli sulla panchina della Staff. «Era importante vincere – commenta il tecnico – anche perché in casa non potevamo perdere un’altra occasione. Era una partita molto complicata, per il valore di Trapani, ottavo in classifica, e perchè noi avevamo quattro giocatori in difficoltà sul piano fisico. Ma, nonostante i problemi evidenti, ci siamo battuti con i muscoli in difesa, con tanta voglia di portare a casa il risultato. Ripartiamo quindi dalla difesa che ci permette, ritrovata la brillantezza fisica, di orchestrare il gioco in attacco. Oggi abbiamo dovuto essere brutti, sporchi e cattivi per portare a casa questa vittoria. Abbiamo fatto fatica a difendere sui loro pick and roll, siamo passati a zona e mettendo energia abbiamo preso ritmo. Ringrazio Stojanovic, ha giocato per la squadra». «Dobbiamo fare ancora della strada per trovare il giusto sistema di gioco senza un playmaker di ruolo – conclude Valli – non ho alchimie particolari, bisogna credere nel lavoro».

Parola adesso al lungo della Staff, Beniamino Basso, autore di una eccellente prestazione difensiva. «La differenza – dice – l’ha fatta la maggiore voglia di vincere che avevamo rispetto a Trapani. Il periodo difficile che stiamo affrontando ci ha portato ad essere aggressivi e ne è scaturita una vittoria meritatissima. Gli infortuni e il Covid hanno creato problemi, alcuni di noi non sono al cento per cento. Alla fine era importante portarla a casa. Concedere poco agli avversari, come nel secondo quarto, 11 punti, è la strada da seguire, mentre in attacco 81 punti non sono pochi se supportati da un’ottima difesa. La vittoria è importante perché ci dà fiducia anche in ottica classifica, ma bisogna restare umili e continuare a lottare per conquistare altre vittorie. Nella prossima trasferta a Orzinuovi ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che non ha la classifica che merita. Ma la affronteremo con la consapevolezza dei nostri mezzi. E con una settimana in più di lavoro anche la condizione fisica migliorerà».

«Sapevamo che era una gara difficile – commenta infine il coach di Trapani, Daniele Parente – ringrazio per la disponibilità Mollura e Romeo che non dovevano giocare. Siamo rimasti in partita in modo incredibile fino a 5 minuti dalla fine e le statistiche lo testimoniano. Non siamo però riusciti ad arginare lo strapotere ai rimbalzi di Mantova, 30 di differenza non si sono mai visti. Tutto a causa di un gap fisico evidente. Nonostante le difficoltà dobbiamo continuare ad avere fiducia in noi stessi».