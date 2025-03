Sposi Oggi: l’esperienza wedding si vive a Sabbioneta

Sabato e domenica a Villa Cantoni Marca la Fiera per scoprire dettagli di un evento unico

SABBIONETA – Immaginate un luogo dove i sogni prendono forma, dove l’amore si respira nell’aria e dove ogni dettaglio è curato per rendere il giorno del “sì” indimenticabile: probabilmente vi troverete alla Fiera Sposi Oggi, a Villa Cantoni Marca di Sabbioneta. Le date sono quelle del 22 e 23 marzo: preparatevi a vivere una vera e propria esperienza sensoriale, un contesto nel quale ogni stand è un mondo a sé, un invito a esplorare le infinite possibilità del mondo del wedding, per celebrare una occasione unica. Abiti da sposa personalizzati, confettate squisite, animazione dedicata a grandi e piccini. E molto altro ancora: musica, consulenze per make up, hairstyle e servizi fotografici, servizio ristoro. Nel viaggio fino all’altare le coppie saranno accompagnate dai migliori professionisti del settore, con consigli preziosi e personalizzati.

Villa Cantoni, situata a Sabbioneta, è un elegante edificio settecentesco che un tempo serviva come residenza estiva per nobili proprietari.

Composta da una corte con casa padronale e ali accessorie, è immersa in un parco secolare protetto dal Ministero dei Beni Culturali. Dal 2016, la villa è oggetto di restauro per essere trasformata in una struttura ricettiva turistica. Con una cucina attrezzata, un ampio salone, stanze riservate e un grande giardino, è ideale per eventi, matrimoni e attività culturali. La villa fonde fascino storico e ospitalità moderna, continuando a stupire ospiti di ogni tipo.

Da Parma e Reggio Emilia, fino a Verona, gli espositori e lo staff di Villa Cantoni Marca sono pronti ad accogliere tutte le coppie di futuri sposi con gioia ed entusiasmo, per vivere insieme la magia della Fiera Sposi Oggi.

Per informazioni: mail marketing@onlyoumedia.it; telefono 3290904476.