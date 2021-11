Ciclocross – Chero Group Team Sfrenati e Sporteven domani al Trofeo Boni

MANTOVA Nuova uscita, nell’ambito della stagione del ciclocross, per gli atleti delle formazioni mantovane del Chero Group Team Sfrenati e dello Sporteven. Domani sia i ragazzi del presidente Dino Gasparini, sia quelli diretti da Carlo Pedrazzoli, cercheranno di lasciare il segno nell’ambito del Trofeo Acetaia Boni che si disputerà a Solignano Castelvetro (Mo). La competizione modenese si terrà a partire dalle ore 13.30 su un circuito molto selettivo di poco superiore ai 2 km. Per la compagine sanbenedettina e per quella di Revere si tratta di un appuntamento importante perché servirà anche a far crescere tecnicamente i propri atleti e al tempo stesso di portarli nelle condizioni di forma migliori. Magari per rivestire il ruolo di protagonisti anche nel Trofeo Lombardia e Piemonte che tornerà in terra mantovana domenica 12 dicembre con la tappa di Rivalta sul Mincio. In questa rassegna qualche soddisfazione è già arrivata, ma l’intento è quello di portare qualcuno di loro a vestire la maglia di leader della categoria. A tal proposito sono da seguire con particolare attenzione le prestazioni che sapranno proporre sul tracciato modenese gli esordienti Pietro Zerbinati e Maria Acuti, tra gli juniores Samuele Bondavalli e tra gli open Tiziano Carraro.

Paolo Biondo