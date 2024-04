Subsonica stellari per musica e scenografie

MANTOVA Sono tornati ma non per chiedersi dove erano rimasti. I Subsonica hanno attaccato guardando avanti, alzando letteralmente la saracinesca con l’ultimo album appena uscito Realtà aumentata: i primi pezzi del concerto di ieri sera al PalaUnical sono dal nuovo lavoro.

Palco hi-tech con i cinque torinesi tutti in prima fila e al centro Samuel front man ormai consumato ma lo era già negli anni 90. Look multicolore quasi afro-jungle come le sonorità del concerto. Interessanti anche le scenografie con tre quinte che danno un forte effetto di profondità… aumentata come la realtà e come il suono della band.

Il pubblico apprezza questi anni 90 proiettati negli anni 20 del terzo millennio. Il palco si alza con Cose che non ho e si alza anche l’atmosfera da rave… aumentato.

Merito di una scenografia di grande effetto tra l’altro made in Mantova, anzi made in Viadana, grazie alla ditta Buttarelli, già protagonista in piazza Sordello con l’allestimento del palcoscenico per la rassegna estiva di musica internazionale. “Sono anni che giro per concerti – ha detto il titolare Roberto prima dell’inizio del live -, ma un palcoscenico così non l’avevo mai visto”.

In effetti, ad un certo punto della serata, i Subsonica si sono trovati a suonare a una decina di metri d’altezza grazie ad un marchingegno che ha sospinto in alto l’intero palcoscenico creando un effetto ottico straordinario complici anche le quinte sfalsate e i giochi con le luci stroboscopiche.

Buona la prima qui a Mantova.