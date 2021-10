Giovedì 28 ottobre la Giunta Palazzi incontra il quartiere degli Angeli

MANTOVA Giovedì 28 ottobre, alle 18.30, la Giunta del Comune di Mantova incontrerà gli abitanti residenti nel quartiere di Dosso del Corso/Castelnuovo Angeli. L’appuntamento pubblico si terrà nella sala riunioni della parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in piazza Borgo Angeli.

Interverranno, come di consueto, il sindaco di Mantova Mattia Palazzi e gli assessori della Giunta comunale, i quali, dopo aver fatto il punto su quanto fin qui realizzato, illustreranno i loro programmi per il quartiere e ascolteranno le proposte e le richieste dei cittadini.

Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico. Per partecipare è obbligatorio essere muniti del green pass.