Calcio mantovano in lutto, si è spento Franco Panizza

MANTOVA Un altro lutto scuote il calcio mantovano, che oggi perde il marmirolese Franco Panizza ex giocatore ed ex allenatore del Mantova, nonché mister su diverse panchine virgiliane (tra cui Suzzara, Marmirolo, Boca Jrs, Casteisangiorgio). Panizza si è spento all’età di 74 anni, dopo aver lottato diversi mesi con la malattia. Il Panizza calciatore in maglia biancorossa sarà sempre quello del gol a San Siro in occasione di un Milan-Mantova del 1972 nella massima serie. Lui, Franco, in Serie A debutta a soli 19 anni a Bergamo contro l’Atalanta nel 1967. Oltre al Mantova, Panizza ha vestito le maglie di Ternana, Anconitana, Varese, Catania e Taranto. Da allenatore ha guidato il Mantova alla vittoria del campionato di Eccellenza nel 1994/95. Dieci anni prima, invece, subentrò a Renzo Melani e finì il campionato di C2 al sesto posto.