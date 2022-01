Torna il Broccante all’Anconetta

MANTOVA Nuovo appuntamento con la Fiera del Broccante, organizzata dal Centro Cult. Arci Papacqua, per domenica 16 GENNAIO negli spazi all’aperto di Mondosano (zona Anconetta).

La Fiera del Broccante, oltre a riportare nel quartiere un’antica tradizione popolare, è una bellissima occasione per riscoprire il fascino di oggetti d’altri tempi e magari riscoprire un pezzo raro da tempo cercato.

Ricordiamo che a questa manifestazione possono partecipare tutti, adulti e bambini (esclusi i commercianti professionisti), per vendere, scambiare o barattare qualunque tipo di oggetto, che sia moderno, antico, recuperato da qualche soffitta o fatto a mano per passione.