All’Auditorium Manzoni di Bologna il via alla stagione 2022

BOLOGNA Segna il debutto di Oksana Lyniv nella sua nuova veste di Direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna il concerto che anticipa l’apertura della Stagione 2022, in programma all’Auditorium Manzoni venerdì 14 gennaio alle 20.30 e in replica sabato 15 gennaio alla stessa ora. Per l’occasione, la prima donna chiamata a dirigere al Festival di Bayreuth, dove Lyniv ha debuttato lo scorso luglio, sceglie una grandiosa pagina wagneriana: il primo atto dall’opera Die Walküre (La Valchiria), secondo capitolo della Tetralogia Der Ring des Nibelungen (L’anello del Nibelungo), proposta in forma di concerto, con le voci di Elisabet Strid (Sieglinde), Stuart Skelton (Siegmund) e Georg Zeppenfeld (Hunding). Completa il programma della serata il poema sinfonico di Richard Strauss Tod und Verklärung (Morte e trasfigurazione), che illustra dettagliatamente i temi dell’agonia umana e della salvezza ultraterrena, muovendosi abilmente tra l’esasperazione materialistica di stampo decadente e l’eterna aspirazione romantica. Strauss lo scrisse tra il 1888 e il 1890, anno in cui diresse Tristan und Isolde di Wagner, opera successiva alla Valchiria e anch’essa fortemente influenzata dal Mondo come volontà e rappresentazione. Strauss concepisce dunque il suo mondo in piena sintonia con la sensibilità del suo tempo, fortemente determinata da personalità come Schopenhauer e Wagner.

Oksana Lyniv, riconosciuta interprete del repertorio tardo-romantico, è nata a Brody, in Ucraina. Vincitrice degli Opera! Awards 2020 (Germania) è stata nominata agli International Opera Awards 2020 (UK) nella categoria “Best Conductor”. Terminato il master alla Musikhochschule di Dresda, per quattro anni è stata assistente di Kirill Petrenko alla Bayerische Staatsoper di Monaco, e successivamente ha diretto nei principali teatri e sale da concerto del mondo. Nella primavera 2021 ha debuttato in Italia dirigendo in concerto Mozart e Schumann al Teatro Comunale di Bologna (tornando poi all’Auditorium Manzoni di Bologna con un programma wagneriano) e Wagner e Čajkovskij all’Opera di Roma. Recentemente nominata Direttrice musicale del TCBO, nel corso della Stagione 2022 dirigerà due opere, Iolanta di Pëtr Il’ič Čajkovskij, in forma di concerto, e Andrea Chénier di Umberto Giordano – titolo che affronterà per la prima volta – e tre concerti sinfonici. Dopo le due serate di anteprima, la Stagione 2022 del Comunale inaugurerà con Tosca di Giacomo Puccini, una nuova produzione del TCBO con la direzione di Daniel Oren e la regia di Hugo De Ana, in scena dal 29 gennaio.

Elide Bergamaschi