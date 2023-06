I bambini della Montessori in visita in Comune sognano un mondo più verde

MANTOVA Più alberi in città e un giardino della scuola più curato e con le aiuole. E’ quanto hanno richiesto i bambini della scuola dell’infanzia Montessori, lunedì 12 giugno che hanno visitato il Comune in via Roma per la firma e il timbro delle “Carte di Identità”, per il progetto di educazione civica “Tracce” di replica delle cartacee realizzate in classe con l’aiuto delle maestre. I piccoli delle tre sezioni Rosa, Azzurri e Gialli, di età tra i 3 e i 5 anni, sono stati ricevuti nella Sala Consiliare di via Roma dal sindaco di Mantova Mattia Palazzi e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Serena Pedrazzoli. Il primo cittadino ha timbrato e firmato i documenti, uno per uno. Palazzi e Pedrazzoli hanno anche spiegato come funziona il consiglio comunale e come vengono prese le decisioni nella vita democratica della città. “Mantova – ha osservato Palazzi – ha raddoppiato il numero degli alberi in pochi anni, passando da 15.800 a quasi 30mila. Ma ancora non bastano e vogliamo metterne di più. Lo stiamo facendo anche dando vita al nuovo parco del Te che sarà completato a fine agosto”. I bambini della Montessori, coordinati dalla maestra Barbara Grassi, hanno partecipato con entusiasmo all’incontro. Ogni sezione ha ricevuto un libro illustrato da tenere in classe.