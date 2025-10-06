È ormai giunto l’ultimo appuntamento della mostra mercato Tortelli e Lambruschi al PalaUnical di Mantova (ex Palabam). Per il gran finale gli organizzatori hanno programmato, da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, l’iniziativa “Tortelli a tutta birra” dove ad accompagnare i primi piatti sarà birra di tutti i tipi. Si potranno degustare tortelli di zucca, burro e salvia, zucca con salsiccia e pomodoro, asparagi e pancetta, pere e pecorino, lepre, risotto birra squacquerone e cipolla, alla pilota e ai saltarei. Special dell’ultimo appuntamento saranno i tortelli di pesca De. C. O. Oltre ai primi piatti si potranno inoltre degustare alcuni secondi e dolci tipici della cucina mantovana tra cui spicca la torta di zucca. In questo ultimo appuntamento, oltre agli interessanti show cooking, non mancherà la musica infatti venerdì ci si potrà scatenare con l’afro/cosmic di Dj Baldelli, sabato sarà invece la volta di Dj Yano Music Machine mentre domenica scuola di ballo con l’instancabile Fiaschino, Al termine delle serate si potrà ballare fino a tardi in una location accogliente e festosa. Gli stand gastronomici rimarranno aperti, come sempre, venerdì e sabato dalle 19.00 alle 22.30 e domenica dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 22.00. Sarà anche l’ultima occasione per acquistare, nell’area espositiva, riso, lambruschi e tortelli rigorosamente fatti a mano dalla Pro Loco di Castel Goffredo, dal Pastificio Menini di Valeggio, dal Pastificio Ortolani di Roverbella e dal Pastificio MZ Artfood di Cerlongo. Tutti i prodotti verranno venduti a prezzo fiera. L’iniziativa vede inoltre la partecipazione delle preziose associazioni che, da sempre, sono vicine all’iniziativa come La stella di Tripoli, la Pro loco di Castel Goffredo, La compagnia del Tortello e l’Acs di Castelbelforte. L’ingresso e il vasto parcheggio sono gratuiti. Sul sito www.festadeitortelli.it inoltre sarà possibile scaricare un buono sconto da potere utilizzare per la degustazione di un piatto di tortelli.