Il Berlusconi “mantovano”. Più volte venne in elicottero sulle colline per incontrare il patron di Golden Lady

MANTOVA Al di fuori di qualche vociferata, ma non confermata visita a Moglia, terra d’origine della moglie Carla Dall’Oglio, sembra che le uniche trasferte mantovane di Silvio Berlusconi si siano limitate a visite private nelle abitazioni di alcuni imprenditori, quando ancora il Cavaliere era “Sua Emittenza” e direttamente impegnato nelle relazioni con coloro che sarebbero stati importanti sponsor pubblicitari delle sue televisioni.

Uno in particolare, confermato dallo stesso interessato, era stato Nerino Grassi, il patron della “Golden Lady”. Più volte Berlusconi si è recato nella sua residenza castiglionese, addirittura alcune volte recandovisi in elicottero. Ma in queste circostanze la politica non c’entrava.