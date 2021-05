Covid: domani accordi di filiera salva made in Italy

MANTOVA Con la crisi economica che ha colpito duramente tutti i territori italiani arrivano gli accordi di filiera per restituire certezze economiche e occupazionali in un momento di grande emergenza per il Paese, con un deciso impegno per la sostenibilità ambientale e sociale, in linea con gli interventi previsti dal Recovery plan e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Le iniziative in programma per assicurare la salvaguardia di posti di lavoro ed economie locali saranno al centro dell’incontro organizzato da Coldiretti e Philip Morris Italia giovedì 6 maggio 2021 dalle ore 11, a Palazzo Rospigliosi, in via XXIV Maggio 43 a Roma (diretta streaming sul sito www.coldiretti.it ), con la partecipazione in presenza, tra gli altri, del presidente della Coldiretti Ettore Prandini, di Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato Philip Morris Italia, Gennarino Masiello, presidente Ont Italia Coldiretti, il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo e Cesare Trippella, Head of Leaf EU Philip Morris Italia, mentre saranno in collegamento il sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio e l’assessore all’Agricoltura della Regione Veneto Federico Caner.