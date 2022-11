Un week end con la musica di Oficina OCM

MANTOVA Sabato 12 novembre (ore 20.45), al Teatro Sociale di Mantova, Tempo d’Orchestra affida la celeberrima Settima Sinfonia di Beethoven all’interpretazione dell’Orchestra Leonore, diretta da Daniele Giorgi. Il concerto offrirà all’ascolto anche la beethoveniana Cavatina dal Quartetto op. 130, magnifica e lirica pagina dell’estrema maturità del maestro tedesco, proposta nella versione per orchestra d’archi, nonché il breve e intensamente lirico Adagio per archi di Samuel Barber. In locandina inoltre, sempre di Barber, il Concerto per violino op. 14, brano che si caratterizza per una coinvolgente carica ritmica: la parte solistica è affidata sabato al giovane violinista ucraino Valeriy Sokolov, musicista che già esibisce una eccezionale collana di successi nelle sedi più prestigiose.

Domenica 13 novembre (ore 16.30), sarà di nuovo il Teatro Sociale di Mantova a far da contenitore alla ‘prima’ di Madama DoRe 2022/23, la rassegna di spettacoli pensata per vivere tutti insieme – bimbi, ragazzi e adulti – la magia dell’arte dal vivo. “I tre Moschettieri”, ispirato alle numerose letture che nei decenni hanno interessato l’omonimo testo di Dumas, è lo spettacolo musicale che Ensemble magazzini Babar porterà in scena. Una sintesi giocosa della ricca trama proietterà il pubblico in un coinvolgente percorso di avventure, duelli, storie d’amore, intrighi di palazzo e giochi musicali. L’estro comico di Giorgio Donati (che firma anche testi e regia), unito ai suoni non convenzionali dei musicisti, alle prese con tubi, vere percussioni e tanto altro, concorrerà a uno spettacolo musicale originale dalla forte connotazione comica, che presta particolare attenzione all’aspetto teatrale, alla divulgazione musicale e all’interazione tra le arti. Lo spettacolo lunedì mattina, al Teatro Sociale (ore 9.30), aprirà anche il ciclo 2022/23 di appuntamenti per le scuole, Classica in Classe.