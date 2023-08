Calcio 1ª Categoria – Partono Rapid United e Serenissima. L’obiettivo è confermarsi tra le big

Mantova Rapid United e Serenissima sono le due ultime due formazioni virgiliane impegnate nel girone G della Prima categoria lombarda a iniziare la preparazione.

Lo faranno questa sera, agli ordini dei confermati Alex Gozzi e Matteo Tenedini. Si tratta di due compagini protagoniste nella precedente stagione, quando hanno raggiunto i play off, eliminate entrambe soltanto dal Nuvolera, poi scomparso per guai societari.

Stasera alle 19.15 comincia ufficialmente la stagione dei blues, al lavoro a Rivarolo Mantovano: «L’obiettivo è fare meglio della scorsa stagione – spiega il presidente Faggiani -, il nostro cammino è stato segnato da una fase di blackout, altrimenti avremmo potuto anche lottare per il primo posto. Nella prossima stagione sappiamo in partenza che il girone è tosto, più competitivo del precedente, ma vogliamo far bene in ogni caso. Siamo soddisfatti per la campagna acquisti, peccato per aver perso Antonietti, che era un punto di riferimento della nostra squadra».

Si radunerà un’ora prima, sempre domani sera, la Serenissima del presidente Alessandro Boccaletti.

«Non tutti gli atleti saranno disponibili – spiega il direttore sportivo Davide Micheloni -, saremo comunque a pieno regime da lunedì prossimo. Si parte ovviamente con l’intento di riuscire a fare bene; per quel che concerne l’obiettivo, puntiamo a giocarci sino alla fine il successo nel girone». Un ruolo, quello di candidata a vincere, che la Serenissima recita ormai da alcuni anni. Sarà questo l’anno buono?

Giovedì, infine, inizia alle 19 la preparazione degli atleti del Viadana di Fabio Mussetola impegnati nel girone C della Prima categoria del Crer: i canarini, dopo una salvezza agguantata nelle ultime battute della stagione, puntano ad alzare decisamente l’asticella, dopo aver condotto un calciomercato importante.