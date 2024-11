Una stagione di cultura a Borgo Virgilio

BORGO VIRGILIO Sarà una stagione dedicata all’arte quella promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Borgo Virgilio. “Con la storica dell’arte Sabrina Marin abbiamo organizzato un calendario dedicato a vari temi in ambito artistico che potessero incrociare i diversi interessi di tutti e per tutti” commenta l’assessore alla Cultura Elena dall’Oca. Durante gli incontri verranno proiettate immagini molto suggestive che arricchiranno le lezioni della storica dell’arte Sabrina Marin. Si comincia giovedì 28 novembre alle 18.00 “Fernanda e Pinin: e due donne che salvarono la cena più celebre al mondo. Il cenacolo di Leonardo da Vinci a Milano”.

Una straordinaria vicenda di arte e umanità. È il racconto del salvataggio del capolavoro leonardesco da parte di una vincente sognatrice e irrefrenabile storica dell’arte milanese, Fernanda Vittgens, la prima donna nel nostro Paese ad assumere il comando di un grande museo: la Pinacoteca di Brera. Con la stessa tenacia, determinazione e passione per l’arte un’altra grande donna ha segnato il destino del Cenacolo Vinciano. Lombarda anch’essa, restauratrice fra le migliori al mondo, Pinin Brambilla Barcilon, con le sue tecniche e metodologie innovative ha saputo ristabilire le fragili trame pittoriche della “cena” rivelando forme e gradazioni cromatiche nascoste fino ad allora. Si prosegue giovedì 19 dicembre alle 18.00 con “Il tuffo di Picasso. Straniero e innovatore dell’arte del ‘900”. Pablo Picasso ci ha insegnato a guardare l’arte e il mondo da prospettive diverse. In questo autunno che vede l’artista protagonista della mostra evento a Palazzo Te, sarà approfondita la sua poetica artistica in un’autentica immersione nella pittura e nei colori delle grandi opere del pittore definito “patriarca” della pittura del 1900. Ricordato dai più come il padre del Cubismo, si esploreranno le opere che hanno segnato la svolta nell’arte mondiale. Quali? Saranno svelate durante l’incontro.

Nell’anno nuovo gli incontri riprenderanno giovedì 16 gennaio alle 18.00 con “L’ebbrezza della bellezza. Il gusto di bere con gli occhi, il vino dipinto nei grandi capolavori”. Il vino da sempre è coinvolgimento dei sensi. Prima ancora di assaporarlo, il vino è delizia per gli occhi nei grandi capolavori dell’arte. Caravaggio, Tiziano, Leonardo, Arcimboldo, Vermeer, Manet sono solo alcuni artisti che lo hanno raccontato nelle loro opere. Sarà possibile così scoprire cosa si cela nella caraffa del vino nel Bacco di Caravaggio, o cosa sgorga dalla fontana del Baccanale di Tiziano, fino ad arrivare alle famose teste composite di Arcimboldo e all’immortale bottiglia di bollicine proposta al Bar delle Folies-Bergère di Manet.

Il ciclo si conclude giovedì 30 gennaio alle 18.00 con “Raffaello insolito”. Come mai tutto il mondo ci invidia il grande genio di Raffaello, e accorre a vederlo nelle Stanze Vaticane? Coma mai la sua arte l’ha catapultato in cima alle vette più alte dell’arte mondiale? Troveremo sorprendentemente il “Divin Pittore” aveva già iniziato a firmarsi Magister all’età di 17 anni, quando questo era un privilegio riservato ai grandi e affermati maestri di bottega. Sarà l’occasione per scoprire le grandi idee rivoluzionarie messe in atto da un pittore straordinario e troppo presto sottratto all’arte mondiale. Gli incontri sono aperti a tutti e gratuiti.

Informazioni: Comune di Borgo Virgilio settore Cultura 0376-283051; www.comune.borgovirgilio.mn.it.