Sustinente: degrado al cimitero, dal Comune in arrivo lettere ai proprietari

SUSTINENTE Dopo avere raccolto alcune segnalazioni, e avere constatato da tempo una situazione francamente insostenibile, il Comune di Sustinente ha deciso di affrontare con decisione il degrado che è stato rilevato nel cimitero del capoluogo comunale. Come ci ha confermato il sindaco Michele Bertolini, l’amministrazione non esclude di inviare lettere ai proprietari di alcune cappelle di famiglia site nella parte più antica del camposanto, chiedendo una maggiore attenzione alla manutenzione e al decoro delle medesime.

Le segnalazioni che sono arrivate riguardano alcune cappelle di famiglia che sarebbero in uno stato di quasi abbandono, con guano di piccione che si è accumulato all’interno delle medesime con conseguenti possibili rischi per chi si avvicina. Come noto il cimitero di Sustinente è dotato di una parte più antica che è quella immediatamente visibile una volta entrati dall’ingresso principale e una parte più nuova, che si trova nella zona alle spalle della grande chiesetta centrale e che non presenta, per il momento, alcuna situazione di incuria e degrado. Ovviamente l’amministrazione non intende puntare il dito indiscriminatamente con tutti coloro che accedono al camposanto o con tutti i proprietari di tombe di famiglia ma valuterà, caso per caso, se si tratterà di situazione risolvibili con solo un pizzico di attenzione in più o se sarà necessario un richiamo più evidente.